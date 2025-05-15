Alman emlakçının davası ertelendi
Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarını suiistimal etme suçlamasıyla adanın güneyinde yargılanan Alman vatandaşı kadının duruşmasının 23 Mayıs’a ertelendiği bildirildi.
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Kıbrıs’ın kuzeyindeki eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarını suiistimal etme suçlamasıyla adanın güneyinde yargılanan Alman vatandaşı kadının duruşmasının 23 Mayıs’a ertelendiği bildirildi.
Alithia gazetesi, Kuzeydeki eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarının suiistimaline ilişkin 44 suçtan yargılanan Alman vatandaşı kadının dünkü duruşmasının 23 Mayıs tarihine ertelendiğini yazdı.
Gazete, duruşmanın ertelenme sebebine değinmezken, Alman kadının kendisine yöneltilen 44 suçlamayı da reddettiğini hatırlattı.
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