Alman emlakçının davası 16 Nisan’a ertelendi

Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Kıbrıslı Rumlara ait malları gasp etmekle suçlanan Alman emlakçının davasında Mahkeme dün iki tanık dinletti.

Savunma tarafı, sanığın tutuklanma sürecinin ve el konulan elektronik cihazlarının (cep telefonu, harici disk) arama izni olmaksızın incelenmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek bu ara duruşmayı talep etmişti.

Savunma avukatı Sotiris Argyrou, dünkü celsede, sanığın imzaladığı iddia edilen rıza belgesindeki yazının bir uzmana göre sanığa ait olmadığını belirtti ve kişisel verilerin yasa dışı işlendiği tezini yineledi. Argyrou, kişisel verilere erişimin ancak ciddî suçlarda mümkün olduğunu ve mevcut suçlamaların bu kapsama girmediğini savundu.

Tanık olarak dinlenen polis bilişim uzmanı, sanığın telefonundan ve haricî diskinden adlî kopya alarak veri çıkarma ve analiz sürecini anlattı. Telefondan binlerce kişi ve dosya çıktığı, harici diskten ise sanığın Almanca sunum yaptığı bir video bulunduğu belirtildi.

Başka bir polis tanık ise telefondan elde edilen ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili 50 fotoğrafı mahkemeye sundu.

Mahkeme, verilerin yasallığının tespiti için sunulmasına izin verdi. Duruşma, tanık polisin ifadesinin devamıyla 16 Nisan'da sürecek.