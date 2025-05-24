Alman emlakçı 44 ayrı suçlamayla yargılanıyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarını yasadışı şekilde suistimal ettikleri gerekçesiyle Kıbrıs’ın güneyinde tutuklu bulunan emlak komisyoncusu Ewa İsabela Künzel isimli Alman’ın duruşması Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

Elam Milletvekili Yeadis Yeadi , kuzeydeki Kıbrıs Rum mallarına el koymakla suçlanan Alman emlakçının yargılandığı dava kapsamında cuma günü mahkemede ifade verdi.

Tanık olarak dinlenen Geadis, sanığın uçuş sırasında kabin dolaplarına bavulunu yerleştirmesine yardım ettiğini, ardından yanına oturduğunu ve kendini tanıtarak kuzeyde emlak sektöründe çalıştığını söylediğini aktardı. Mahkeme salonunda ifadesi okunurken, “Ona bunun yasal olup olmadığını sordum” dedi. Sanığın bu soruya yanıt vermemesi, Geadis’in aklına "kuzeydeki Rum mallarına yönelik gasp olaylarıyla ilgili olabileceği" şüphesini getirdiğini belirtti.

Geadis, uçakta olduğunu bildiği bir polis memurunun yanına giderek yaşananları aktardığını ifade etti. Savcılığın sorularını yanıtlayan Geadis, uçuşun dört saat sürdüğünü ve İngilizce yapılan konuşmanın bu sürenin büyük bir bölümünü kapsadığını söyledi.

Çapraz sorgu sırasında savunma avukatı, neden ifadesini vermesinin altı ay sürdüğünü sorduğunda Geadis, yoğun bir programı olduğunu ve polisten haber beklediğini dile getirdi. Ayrıca, sanığın satmak istediği bir mülkten bahsettiğini, bu nedenle telefon numarasını aldığını söyledi.

Savunmanın daha önce sanığın muvafakat formunu doldurmadığını ileri sürmesi üzerine, el yazısı ve imza adli incelemesine uzman bir polis memuru tarafından rapor sunuldu. Rapora göre, sanıktan mahkemede alınan yazı örneği ile form üzerindeki yazının aynı kişiye ait olduğu tespit edildi.

169 bin Euro gelir elde ettiği ve yasal sahibinin onayı olmadan kuzeyde kendisi için bir daire satın aldığı iddialarıyla da suçlanıyor

Sanığın bir sonraki duruşması 2 Haziran saat 09.00’da yapılacak. Tanık Geadis, bu duruşmada savunma avukatı tarafından çapraz sorguya alınacak. Sanığın o tarihe kadar tutukluluğu sürecek.

49 yaşındaki Alman şüpheli, Ayios Ambrosios ve Girne bölgelerinde yer alan dört farklı mülkle ilgili reklam, tanıtım, satış ve kullanım faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle toplam 44 suçlamayla karşı karşıya. Ayrıca, “hileli eylemler” yoluyla 169 bin Euro gelir elde ettiği ve yasal sahibinin onayı olmadan kuzeyde kendisi için bir daire satın aldığı iddialarıyla da suçlanıyor. Şüpheli, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.