Alkol alan iki kişi çevreye rahatsızlık verdi, tutuklandı
Girne’de, dün, kamuya açık yerlerde D.R.(E-29) ve M.S.(E-33), alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.
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Girne’de, dün, kamuya açık yerlerde D.R.(E-29) ve M.S.(E-33), alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs şahıslar suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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