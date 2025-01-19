Asgari ücrete hayat pahalılığının altında artışın yapıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına başkanlık eden ve "Ben güneyden alışveriş yapmıyorum ama kapı açık, isteyen geçebilir" minvalindeki açıklamasıyla tepki toplayan Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat'ın, güneydeki bir Süper markette alışveriş yaptığını gösteren fotoğrafı ortaya çıktı.

Gadara Medya isimli haber portalının sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Serhat'ın güneydeki bir markette alışveriş yaptığı görülüyor.

Sosyal medyada viral haline gelen fotoğrafa yorum yapan Serhat, "Alışveriş yapmam derken market alışverişi yapmadığımı söyledim, orada oto yıkama makinesi aldım" dedi, "Milliyetçiliği kimseden öğrenecek değilim" ifadelerini kullandı.

Serhat, fotoğrafın 1 yıl önce, tanımadığı biri tarafından çekildiğini de söylediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk resmi paylaşana yazdığım cevabı burada da paylaşmak istiyorum. Bu resmi bir yıldan fazla bir süre önce kimin çektiğini bilmiyorum ama bu iş senin ve senin gibilerin işidir. Evet, o resimdeki benim. Hatırladığım kadarıyla, bir yıldan fazla bir süre önce Lidl isimli marketten özel indirimli, orta segment bir yüksek basınçlı oto yıkama makinesi almıştım.

“Ben güneye geçmiyorum” derken, marketlere alışveriş yapmaya gitmiyorum demek istemiştim. Et, süt, hellim, yumurta, baklagiller, temizlik ürünleri, makarna, şeker vs. almıyorum demiştim, basına kapalı asgari ücret toplantısında. Beni tanıyan tanır, tanımayan da kendi bilir. (Benim alışveriş yaptığım yer genelde Önden ve Erülkü’dür.) Oradaki kastım, kapıların açık olması sebebiyle herkesin geçtiği, güneyin genel olarak daha pahalı olduğudur.

Milliyetçiliği kimseden öğrenecek değilim. Küfür ederek de bu işler maalesef olmuyor. Biz, Bakanlık ve Başbakanlık olarak, KKTC vatandaşımız olan asgari ücretlilere doğrudan ücret desteği sağlamak için çalışıyoruz. Asgari ücret belirlenmeden önce de sonra da, hatta cumartesi günü bile Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı müdürlerimle, Bakanımız ve Başbakanımızın himayelerinde çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu desteği hayata geçireceğiz.

İnsanımızın enflasyon altında ezilmesini istemiyoruz. Bunun için hayat pahalılığını diğer bakanlıklarımızla birlikte önlemek adına ne gerekiyorsa yapacağız. Ancak herkes görüyor ki asgari ücret ne kadar artarsa artsın, tüketim harcamaları da bir o kadar artıyor. Bu kısır döngüyü önlemek en büyük çabamız. İşverenlerimize, çalışanlarını işten çıkarmamak şartıyla Mayıs 2022’den beri prim desteği veriyoruz. Aylık 33 milyon TL ile başladığımız bu prim desteği, geçen ay itibarıyla 204 milyon 966 bin TL’ye ulaştı. Bu rakamlar tamamen gerçek ve resmi rakamlardır. Dileyen, Bakanlığımızdan bu bilgileri alabilir.

Bu yazdıklarımı tamamen kendi hür irademle sizlerle paylaşıyorum. İlk ve son kez sosyal medyadan size sesleniyorum.