‘Alım gücü’ farkı

YENİDÜZEN- Özel



Kıbrıs’ın güneyinde asgari ücretin karşılığı 631 litre, kuzeyinde ise 491 litre 95 oktan benzine denk geliyor.



Güneyde benzin daha pahalı ancak asgari ücrete göre alım gücü çok daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor.



Kıbrıs’ın güneyinde en alt kademeden ‘asgari ücret’ ile çalışan bir çalışan her ay 870 Euro yani 9 bin 13 TL gelir elde ederek, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir asgari ücretli net aylık 4 bin 324 TL kazanıyor.



Buna göre; Kıbrıs’ın güneyinde çalışan bir emekçi 870 Euro asgari ücretle güneyden 631 Litre 95 oktan benzin alabiliyor. 4 bin 324 TL asgari ücrete kuzeyde çalışan bir emekçi ise 491 Litre 95 oktan benzin alabiliyor.



‘Euro’ kazanan Kıbrıslı Rumlar kuzeyden benzin aldıkları zaman ise çok daha kazançlı çıkıyor.



Fiyat da alım gücü de farklı

Akaryakıta son gelen 1 TL’lik zammın ardından Kıbrıs’ın kuzeyindeki 95 oktan benzinin litre satış fiyatı 8.80 TL, 98 oktan benzinin litre satış fiyatı 8.96 TL, Euro Diesel 8.44 TL ve gazyağı 8.39 TL oldu. Bu yükselişten sonra gözler diğer ülkelerdeki akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Akaryakıta yapılan sona fiyat artışına rağmen Türk Lirası’nın döviz karşısında olağanüstü değer kaybının da etkisiyle benzinin litre fiyatı Kıbrıs’ın güneyine göre avantajını koruyor.

Türkiye ve İngiltere’de de akaryakıt fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor.





Güney-Kuzey arası akaryakıt fiyat farkı litre başı 8 TL’ye kadar çıkıyor

Yapılan zamma rağmen döviz kurları göz önüne alındığında Kıbrıs’ın güneyindeki benzin fiyatlarının kuzeydekilere oranla daha yüksek olması dikkat çekti. Son verilere göre güneyde Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 1,379 Euro (14,28 TL), Kurşunsuz 98 oktanın litresi 1,423 Euro (14,74 TL) ve Dizel yakıtın litresi 1,449 Euro’dan (15,01 TL) satışa sunuldu. Akaryakıt için adanın kuzeyine akın eden Kıbrıslı Rumlar, litre başına 6 ile 8 TL arası daha az ödeyerek benzin alımı yaptı.

Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyinde fiyatlar benzer…

Türkiye’de ise, Türkiye Petrolleri sitesinden alınan güncel rakamlara göre 26 Ekim’de gelen 28 kuruşluk artışın ardından Kurşunsuz benzinin litresi 8,42 TL’ye, Dizel yakıtın (Motorin) litresi 8,21 TL’ye, gazyağının litresi ise 9,47 TL’ye yükseldi. Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki rakamların oldukça yakın olduğu gözlemlendi.

İngiltere’de son 10 yılın en yüksek fiyatı

Öte yandan The Guardian gazetesi, İngiltere’de neredeyse son 10 yılın en yüksek akaryakıt fiyatına ulaşıldığını yazdı. Son güncellemelere göre benzinin litre başı fiyatı 1,432 Sterlin (17,24 TL) olarak verilirken, Dizel yakıt için bu rakam 1,473 Sterlin (17,73 TL) oldu.