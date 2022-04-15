Ali Yöney yoğun bakımda 

Ülkemiz spor yazarlarından Ali Yöney, dün geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu üyesi ve Havadis Gazetesi Spor Yazarı Yöney için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ali Yöney güçlü bir insandır. Bir an evvel sağlığına kavuşarak aramıza katılacağından şüphemiz yoktur. Dualarımız seninle Ali Yöney" denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim kurulu üyemiz Ali Yöney dün geçirdiği rahatsızlık sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Beyin kanaması teşhisi konulan Yöney, yoğun bakımda tedavi altındadır. Havadis Gazetesi'nde de spor yazarlığı yapan, spor kamuoyunun sevilen isimlerinden mesai arkadaşımız, yönetim kurulu üyemiz Ali Yöney güçlü bir insandır. Bir an evvel sağlığına kavuşarak aramıza katılacağından şüphemiz yoktur. Dualarımız seninle Ali Yöney"