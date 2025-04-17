Ali Kişmir'in davası 29 Mayıs'a ertelendi
Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Gazeteci, Yazar Ali Kişmir’in Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmeye başlanan davası, 29 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.
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Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Gazeteci, Yazar Ali Kişmir’in Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmeye başlanan davası, 29 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.
Kişmir'i, avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı'nın temsil ettiği davada, 29 Mayıs’ta duruşma tarihinin verileceği belirtildi.
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