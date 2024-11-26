Ali Kişmir’e destek olmak amacıyla mahkeme önünde toplanıldı

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı gazeteci Ali Kişmir’e destek olmak amacıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde toplanıldı.

Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif” suçlamasıyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.