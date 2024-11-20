“Ali Kişmir yargılanmıyor, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlükleri yargılanıyor”

Sosyal medyada yayınladığı bir yazı nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle yargılanması talep edilen BASIN-SEN Başkanı ve gazeteci Ali Kişmir, Kanal Sim’de yayınlanan Haber Toplantısı programında dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Salı günü gerçekleşecek duruşmaya dikkat çeken Kişmir, yargılanmayı talep etme nedenini ve dava sürecine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Kişmir, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda, "Yargılanmak istiyorum" dediğini hatırlatarak, “Savcılık yargılanma hakkımı elimden almasın diye bir istekte bulundum. Davayı geri çekseler de ileride yeniden önüme geleceğini biliyorum. Herhangi bir suç işlemediğim için yargılanmak istiyorum ve beraat edeceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Dava kapsamında ilk tanığın, tahminlerine göre Beyaz Ev’in komutanı olacağını belirten Kişmir, "Savcılık 26 Kasım’da ilk tanığını dinletecek. Benim yazımla ilgili iddiaları tanık ortaya koyacak. Akademisyenler, profesörler var tanıklar arasında" dedi.

"Tutuklu yargılanma ihtimali var"

Davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi durumunda tutuklu yargılanma ihtimaline de değinen Kişmir, “Bugüne kadar Ağır Ceza’ya sevk edilen tüm kişiler tutuklu yargılanıyor; bu bir gelenek haline geldi. Yüzde 98 oranında sevk, yüzde 2 beraat kararı var. Avukatım Hasan Esendağlı, yüzde 2’nin içinde olduğuma inandığını söyledi” diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları ele alan Kişmir, “İtham edilen suç, askerimizin onurunu ve haysiyetini rencide etmek. Yazımda söz konusu yerde sadece toplantı gerçekleştiğini belirttim; mekâna herhangi bir benzetme yapmadım” dedi.

“Hep birlikte mahkeme önünde olacağız ve bu mücadeleyi vereceğiz”

Kişmir, gazetecilik mesleğinde maruz kaldığı baskılardan da bahsederek, “20 yıla yakındır gazeteciyim ve bu süre içerisinde sadece bu kesimlerin değil, kendi insanımızın da ne tür baskılar yaptığını yazabilirim” ifadelerini kullandı.

26 Kasım’daki duruşma öncesi toplumdan destek çağrısında bulunan Kişmir, "26 Kasım’da hedefimiz; Ali Kişmir yargılanmıyor, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlükleri yargılanıyor. Basın ve ifade özgürlüğü yargılanıyor. Bunlara sahip çıkmak için hep birlikte mahkeme önünde olacağız ve bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.