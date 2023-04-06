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Ali Adalıer Lefkoşa Polis Müdürü oldu...

Ali Adalıer Lefkoşa Polis Müdürü oldu...

Lefkoşa Müdür yardımcısı olarak görev yapan Ali Adalıer Lefkoşa Polis Müdürü olarak görevlendirildi. 

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Lefkoşa Müdür yardımcısı olarak görev yapan Ali Adalıer Lefkoşa Polis Müdürü olarak görevlendirildi. 

 

 

 

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