Alevkayası’nda askeri mühimmat bulundu

Alevkayası bölgesinde, Mustafa Kendir isimli yurttaş tarafından “mühimmat” bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden mühimmatın görsellerini paylaşan Kendir, doğa yürüyüşü yaptığı sırada tespit ettiği mühimmatın patlamammış olduğundan şüphelendiğini belirtti.

Kendir, mühimmat ile ilgili yetkilileri bilgilendirdiklerini ve sabaha saatlerinde yerini gösterdiklerini belirterek, doğa yürüyüşçülerini uyardı.

Kendir, “özellikle Alevkayası bölgesindeki parkurlarda daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim” dedi.

Mustafa Kendir, “yürüyüş esnasında patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen cisimlere kesinlikle dokunmadan yetkililere en erken bir zamanda haber verilmesi gerekmektedir” uyarısında da bulundu.