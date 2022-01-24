Alevkayası beyaz örtüyle kaplandı
Soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Beşparmak dağlarının yüksek kesimlerine, Alevkayası’na kar düştü. Alevkayası beyaz örtüyle kaplandı.
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Soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Beşparmak dağlarının yüksek kesimlerine, Alevkayası’na kar düştü. Alevkayası beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahminlerine göre, soğuk hava ve sağanağın etkisini sürdürmeye devam edeceği belirtilmişti.
FOTO: NAZIM SADRAZAM
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Etiketler : KAR, Alevkayası