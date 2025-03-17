Alev Şensoy yeniden başkan

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü, 15. Olağan Kongresi'ni 14 Mart Cuma akşamı Lefkoşa İlçesi Örgüt Binasi'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Kongreye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kadin Orgutu Genel Baskani ve milletvekili Doğuş Derya, CTP Lefkoşa İlçesi başkanı ve milletvekili Devrim Barçın, milletvekilleri Filiz Besim, Sıla Usar, Ürün Solyalı, Sami Özuslu, Kadın MYK üyeleri, Lefkoşa İlçesi Yönetim Kurulu üyeleri ve birçok partili katıldı.

Demokrasi şehitlerine saygı duruşuyla başlayan kongrede, divan oluşturulduktan sonra konuşmalara geçildi. Sırasıyla CTP Lefkoşa Kadın Örgütü Başkanı Alev Şensoy, Kadın Örgütü Genel Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya ile Genel Başkan Tufan Erhürman birer konuşma yaparak günümüz koşullarında kadın mücadelesinin öneminin altını çizdiler. Kongrede, örgütlü mücadelenin önemine vurgu yapılarak, kadın örgütünün çalışma rutininde yapılacak yeniliklerle daha fazla projeyi hayata geçirmeyi hedeflendiği ifade edildi.

Faaliyet Raporunun okunmasının ardından organların seçimine geçildi. Alev Şensoy yeniden CTP Lefkoşa Kadın Örgütü Başkanı olarak göreve devam derken, yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ayşen Çetinsoy, Gamze Kiracıoğlu, Naciye Özdoğa, Hülya Akbil, Serap Demirbilek, Ayşe Yükselir Burçel, Bengiz Eroğlu ve Hatice Bürge.

Birlik, mücadele ve dayanışma mesajlarının verildiği kongrede, önümüzdeki dönem için yeni yol haritası belirlendi. CTP Lefkoşa Kadın Örgütü, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mücadelesini daha da güçlendirerek sürdüreceğini vurguladı.