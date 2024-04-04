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Albank’tan EÖS Kampanyası

Albank’tan EÖS Kampanyası

Albank dijital ödeme sistemlerini teşvik edici bir kampanyaya imza atıyor.

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Albank dijital ödeme sistemlerini teşvik edici bir kampanyaya imza atıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Albank Genel Müdürü Şükrü Can, KKTC Merkez Bankası tarafından “Elektronik Ödeme Sisteminin (EÖS) haftasonu da dahil 7/24 kesintisiz hizmet vereceğinin duyurulmasının ardından, ALBANK olarak kendi müşterilerine yönelik "özel" bir kampanyayı hayata geçirdiklerini söyledi. .

Can, 3 Nisan 2024 tarihinden itibaren mobil  ve İnternet  bankacılığı üzerinden 1.000 TL ve 100 YP üzeri  EÖS’ ten  işlem yapan Albank müşterilerinin hesaplarına, takip eden iş  gününde işlem başına hediye olarak 6 TL ödeme yapacağını belirtti.

 

"Kampanya 30 Haziran'a kadar devam edecek"

Albank Genel Müdürü Şükrü Can şöyle devam etti:

“Mevcut Kampanyamızın 30 Haziran tarihine kadar devem edecektir. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran tüm dijital uygulamaların, özellikle  dijital ödeme yöntemlerinin çok hızlı yaygınlaşmasını sağlamak için çeşitli kampanyalar yapmaya devam edeceğiz.”

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