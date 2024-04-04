Albank’tan EÖS Kampanyası
Albank dijital ödeme sistemlerini teşvik edici bir kampanyaya imza atıyor.
Albank dijital ödeme sistemlerini teşvik edici bir kampanyaya imza atıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Albank Genel Müdürü Şükrü Can, KKTC Merkez Bankası tarafından “Elektronik Ödeme Sisteminin (EÖS) haftasonu da dahil 7/24 kesintisiz hizmet vereceğinin duyurulmasının ardından, ALBANK olarak kendi müşterilerine yönelik "özel" bir kampanyayı hayata geçirdiklerini söyledi. .
Can, 3 Nisan 2024 tarihinden itibaren mobil ve İnternet bankacılığı üzerinden 1.000 TL ve 100 YP üzeri EÖS’ ten işlem yapan Albank müşterilerinin hesaplarına, takip eden iş gününde işlem başına hediye olarak 6 TL ödeme yapacağını belirtti.
"Kampanya 30 Haziran'a kadar devam edecek"
Albank Genel Müdürü Şükrü Can şöyle devam etti:
“Mevcut Kampanyamızın 30 Haziran tarihine kadar devem edecektir. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran tüm dijital uygulamaların, özellikle dijital ödeme yöntemlerinin çok hızlı yaygınlaşmasını sağlamak için çeşitli kampanyalar yapmaya devam edeceğiz.”