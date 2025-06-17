Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Güzelyurt Anayolunun bağlantısına yapılacak kavşak çalışmaları kapsamında bugün Alayköy’den Gönyeli’ye bağlanan tali yol tek taraflı kapatıldı.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ilgili güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları duyurusunda bulunuldu.