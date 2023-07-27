Alayköy’de trafik kazası…

Alayköy’de, bu sabah 06.30 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 1’inci kilometresinde Abdusselam Manga (E-41), yönetimindeki TMM 671 plakalı araç Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Adem Kızıltepe yönetimindeki HZ 029 plakalı aracı geçecekken, dikkatsizliği sonucu HZ 029 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan HZ 029 plakalı araç sürücüsü Adem Kızıltepe ve araçta yolcu olarak bulunan Yulıus Adekunle Adetunji ile TMM 671 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ana Alexcess (K-19), Aigul Milikova (K-25), Kim Anzhelika (K-20) ve Lebedeva Elizaveta (K-20)’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Adem Kızıltepe ve Yulius Adekunle Adetunji taburcu edildi.

Diğer şahısların tedavilerinin halen sürdüğü açıklandı.