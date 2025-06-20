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Alayköy kavşağında çalışmalar başlıyor

Alayköy kavşağında çalışmalar başlıyor

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak ile Alayköy bağlantısı kapsamında Alayköy kavşağında çalışmalara başlanıyor.

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak ile Alayköy bağlantısı kapsamında Alayköy kavşağında çalışmalara başlanıyor.

Karayolları Dairesi'nden verilen bilgiye göre, yarın başlayacak çalışmalar kapsamında Güzelyurt- Lefkoşa istikameti trafiğe kapatılacak, trafik Lefkoşa – Güzelyurt istikametinde gidiş- geliş olacak şekilde verilecek.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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