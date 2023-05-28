Alayköy-Kanlıköy kavşağında kameraların hız limitleri düşürülüyor

Güzelyurt- Lefkoşa ana yolu Alayköy- Kanlıköy ayrımında bulunan kavşaktaki iki sabit görüntülü hız tespit kamerasının maksimum hız limitleri 65 km/saatten 50 km/saate düşürülüyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yeni hız limitleri, yarından itibaren devreye girecek.

Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uymaları istendi.