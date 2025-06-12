Alayköy İlkokulu’na dört yeni derslik yapımı başladı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu’na dört yeni dersliğin yapımına başlandığını duyurdu. Yeni eğitim yatırımıyla birlikte öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasının hedeflendiğini belirten Amcaoğlu, “Çocuklarımızın daha refah şartlarda eğitim görebilmesi için çıktığımız eğitim yolculuğunda, Alayköy’ümüz adına önemli bir adım daha atılıyor” dedi.

Yeni dersliklerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanarak öğrencilerin kullanımına sunulmasının hedeflendiğini ifade eden Amcaoğlu, “Eğitim yatırımının hayata geçmesini sağlayan Eğitim Bakanlığına, süreci birlikte takip ettiğimiz Okul Müdürümüz Özden Ünbay’a ve projenin hazırlanmasında emeği geçen Eğitim Bakanlığı İnşaat Birimi Müdürü Sayın Tangut Rıfkı’ya gönülden teşekkür ederim. Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak bu sürecin içinde yer almaktan, katkı koymaktan ve yakından takip ederek destek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımız ve Alayköy’ümüz için hayata geçen bu yatırım hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.