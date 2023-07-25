Alayköy çöplük alanındaki yangınla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Alayköy'ün güney batı kısmındaki çöplük alanda pazar günü meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Alayköy'ün güney batı kısmındaki çöplük alanda pazar günü meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, soruşturmada, M.Y. (E-36)’nin yetkili makamdan izin almaksızın ateş yakarak çöplüğü ateşe verdiğinin tespit edildiği bildirildi.
Soruşturma devam ediyor.
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