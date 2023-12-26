Alav'ın katil zanlıları henüz yakalanamadı

Lefkoşa’da geçen cuma Ayça Alav’ın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısı olarak aranan iki şahısın Kıbrıs’ın güneyinde yakalandığına yönelik haberler, hem polis hem de Suç ve Suçlulara İlişkin İki Toplumlu Komite tarafından yalanlandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, “Ayça Alav cinayetinin zanlılarının güneyde yakalandığına yönelik bazı sitelere haberler mevcuttur. Zanlıların yakalandığına dair resmi bir bilgi tarafımıza henüz ulaşmış değildir” denildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Suç ve Suçlulara İlişkin İki Toplumlu Komite Eş Başkanı Salih Can Doratlı da çıkan haberlerin yanlış olduğunu, girişimlerin sürdüğünü söyledi.

22 Aralık’ta Ayça Alav’ın öldürülmesi ile ilgili cinayet zanlısı olarak aranan iki şahısın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı yönünde bilgi edinilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talimatıyla İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü ile Suç ve Suça İlişkin Teknik Komitesi zanlıların tutuklanarak, teslim edilmesi için gerekli girişimleri başlatmıştı.