Alaniçi'nde "iş kazası"
Alaniçi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen "iş kazasında" 28 yaşındaki Abdurrahman Çankaya yaralandı.
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Alaniçi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen "iş kazasında" 28 yaşındaki Abdurrahman Çankaya yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Alaniçi'nde dün sabah 09.00 sıralarında bir şahsa ait evin tadilatı esnasında tavandaki tahtaları söken 28 yaşındaki Abdurrahman Çankaya, tahtaların birinin kopması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.
Olay sonrası Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çankaya'nın sağ el bileğinde kırık tespit edildi. Çankaya, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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