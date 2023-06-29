Alama, bayramda sevenleriyle buluştu

Merit Royal Diamond Otel’in bayram özel konserleri, Ragheb Alama ile başladı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ragheb Alama, Kurban Bayramı’nın birinci gününde, sevenleriyle buluştu.

Merit Royal Diamond Otel’de ilk kez konser veren ve bayramı sevenleriyle birlikte sahnede kutlayan Lübnanlı şarkıcı Ragheb Alama, “Herkese mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyorum, burada sizlerle olmak çok güzel” dedi.

Geceye katılanlar, ünlü sanatçının hareketli şarkıları ile bol bol dans ederken romantik şarkıları ile de duygulu anlar yaşadı.