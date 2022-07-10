Alagadi'deki yuva sayısı 250'yi aştı…

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT), Alagadi sahillerinde 250’den fazla kaplumbağa yuvası olduğunu duyurdu. Kaplumbağaların yumurtlama dönemi olan yaz aylarında ülke sahillerini tercih etmesi, büyük sevince neden oldu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 30’uncu yılını kutlayan SPOT, Alagadi'de 250'den fazla yuvanın olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde deniz kaplumbağalarını korumak için bayram boyunca da çalışan SPOT gönüllü ekipleri ve personelleri, yumurtlama anlarından bazı fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaştı.