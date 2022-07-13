‘Alacak’ için zorla kaçırdı

Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçundan tutuklanan zanlı R. R mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlının Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçuyla mahkemede olduğunu belirtti. Polis zanlının, 08.07.2022 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Haspolat'ta Bangladeş uyruklu bir kişi ile, bir iş yerine ait lojmanda ikamet eden ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan Faruque Hossan’ı (E-52) zorla ellerinden ve kollarından tutup plakası ve modeli meçhul araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürerek zorla alıkoyup Faruque Hossan'a hitaben "benim senden alacağım 16.000 TL fakat ben senden 32.000 TL alacağım eğer vermezsen seni öldürürüm kimse kurtaramaz seni benden" diyerek şiddet tehdidinde bulunduklarını anlattı.

Polis, olay polise 10.07.2022 tarihinde rapor edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlının polis ekipleri tarafından tespit edildiğini ve akabinde Faruque Hossan’ın tutulduğu yerden diğer kişi tarafından alınarak ikametgâhına bırakıldığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.