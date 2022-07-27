Alacağı olduğunu söyleyip silah doğrulttu, darp etti

Haspolat’ta “alacağı olan parayı alamadığı” gerekçesiyle bir kişiye silah doğrultan ve darp eden şahıs mahkemeye çıkarıldı, soruşturma maksatlı poliste iki gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

Haspolat’da, alacağı olan parayı vermediği gerekçesiyle tabanca ile tehdit eden zanlı M.Y. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlının “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Korkutmak Maksadıyla Ateşli Silah Taşıma, Şiddet Tehdidi, Mülke Tecavüz ve Darp” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25 Temmuz tarihinde saat 13.10 raddelerinde M.Y.’nin, Haspolat’ta faaliyet gösteren kasap dükkanına gidip alacaklarını vermediği gerekçesiyle M.T.’yi kanunsuz olarak taşıdığı tabancayı doğrultup darp ettiğini ve şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve konu tabancanın aranmakta olduğunu belirterek, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydetti, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada 2 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.