Akyiğit: Yakıt ikmalinin bu gece yarısı bitmesini bekliyoruz

Ertuğrul SENOVA

Bakanlar Kurulu kararı ile KIB-TEK’in ihalesiz aldığı 16 bin ton yakıtın ikmali devam ediyor. Çevre mühendislerinin limana uyumlu olmadığını açıkladığı ve tehlikeli bulduğu CAN KA isimli gemi Teknecik Elektrik Santrali’ne dün akşamüzeri varmıştı. Hem yakıt ikmali hem de 36 saatlik gergin süreç devam ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit, ikmalin bu gece yarısı bitmesini beklediklerini ve herhangi bir sorunun yaşanmadığını ifade etti.

Akyiğit: “Herhangi bir sorun yok”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, ikmalin sürdüğünü, saatte 450 ila 500 ton arası fuel oilin Teknecik’e pompalanmaya devam ettiğini, herhangi bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

“İkmalin bu gece yarısı bitmesini bekliyoruz… Bu yakıt ay sonuna kadar yetecek”

İkmalin bu gece yarısı bitmesini beklediklerini kaydeden Akyiğit, gelen yakıtın ne kadar süre yeteceğinin sorulması üzerine, “Günde ortalama 700 ton kullanıyoruz. Bu yakıtın ay sonuna kadar yetmesi bekleniyor” dedi.

“Teknecik’e gelen tüm yakıtlara yapılan muamele bu yakıta da yapılacak”

Dün geceye kadar depolanan yakıtın dinlenmeye alındığını, ilerleyen saatlerde dinlendirilen kısmın kullanımına başlanacağını ifade eden Akyiğit, “Yakıta gerekli tahliller yapılacak mı?” sorusuna ise, “Teknecik’e gelen tüm yakıtlara yapılan muamele bu yakıta da yapılacak, tahlil yapılacak” şeklinde yanıt verdi.

“İhale süreci uzarsa başka bir yakıt tedarik etme yoluna gidilecek”

Akyiğit yine soru üzerine, ay sonu itibariyle yeni yakıtın getirilmesi için gerekli planlamanın yapıldığını ve geçtiğimiz hafta ihaleye çıkıldığını söyleyerek, “İhale artık MİK’te, tamamen bizim dışımızda. Sürecin ne kadar kısa ya da uzun süreceğini tahmin edemeyiz” dedi.

Aykyiğit, ihalenin uzaması halinde, “Başka bir yakıt tedarik etme yoluna gidileceğini” de kaydetti.

Yakıt ikmali başladı