Yakıt ikmali başladı

Ertuğrul Senova

Bakanlar Kurulu kararıyla, KIB-TEK’in ihalesiz olarak alım yaptığı 16 bin tonluk yakıtın tedarikini yapan "Cem Ka" isimli gemi Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt ikmaline başladı, şu an için korkulan olmadı.

Ancak tehlike henüz geçmiş değil, zira nakil işleminin 36 saat sürmesi bekleniyor.

2 buçuk saatlik gecikme Santral ile gemi arasındaki bağlantının kurulması yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Söz konusu gecikmenin, oluşan kamuoyu baskısı nedeniyle "tüm tedbirlerin eksiksiz alınabilmesi" adına yaşandığı ifade ediliyor.

Çevre felaketi ihtimali "yüksek" Çevre örgütleri, Söz konusu geminin yükünün mevcut şamandıraların taşıma kapasitesinin üzerinde olduğu uyarısı yapmış ve şamandıraların yakıt tahliyesi sırasında yerinden sökülme ihtimalinin "yüksek" olduğunu bildirmişti.

16 bin tonluk yakıtın denize dökülmesi halinde büyük bir çevre felaketinin yaşanabileceği düşünülüyor.



16 bin tonluk yakıtın tedarikini yapan "Cem Ka" isimli gemi Teknecik Elektrik Santrali açıklarına ulaştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, KIB-TEK’in ihalesiz olarak alım yapacağını duyurduğu 16 bin tonluk yakıtın tedarikini yapan "Cem Ka" isimli gemi Teknecik Elektrik Santrali açıklarına ulaştı.

Yakıt tahliyesinin gerçekleşeceği anı görüntülemek isteyen YENİDÜZEN ekibi santral yerleşkesine alınmadı.

İki römorkör eşliğinde açıkta bekleyen yakıt yüklü geminin, Teknecik Terminali'ne uygun olmadığı ve bir çevre felaketine yol açabileceği ifade ediliyor.

Yerbilim ve Çevre Mühendisleri Odalarından bugün yapılan açıklamada, söz konusu geminin yükünün mevcut şamandıraların taşıma kapasitesinin üzerinde olduğu ve şamandıraların yakıt tahliyesi sırasında yerinden sökülme ihtimalinin "yüksek" olarak değerlendirildiği belirtildi.

14 bin tonluk yakıtın denize dökülmesi halinde büyük bir çevre felaketinin yaşanabileceği düşünülüyor.

İlk deneme başarısız..

SAAT 13.59: İlk denemede ikmalin yapılacağı boruların bağlanamadığı, bu nedenle geminin yer değiştirdiği gözlemlendi.

Akyiğit: “Doğru pozisyonu bulmaya çalışıyor”

SAAT 14.42: YENİDÜZEN'e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, geminin manevralar yaparak ikmal için doğru pozisyonu bulmaya çalıştığını, herhangi bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

Akyiğit, "Birileri felaket tellallığı yapıyor, çevre felaketi yaşanacağını söylüyor. Biz gerekli tedbirlerimizi aldık. Herhangi bir felaketin yaşanacağını düşünmüyoruz" dedi.

Yerbilim ve Çevre mühendislerinden KIB-TEK yönetimine: “Bu risk ne uğruna alınıyor?”