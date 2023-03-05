Akyar geçiş noktasında bir araçta 36 kilo kuzu eti ele geçirildi

Mağusa’da Akyar geçiş noktasında güneyden kuzeye giriş yapan bir araçta, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 36 kilo 350 gram ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Aracı kullanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre dün saat 13.00 sıralarında polis, Gazimağusa Akyar geçiş noktasında güneyden gelen M.G.’nin (E-62) kullanımındaki araçta yaptığı aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 36 kilo 350 gram ağırlığında kuzu eti tespit etti. Ete emare olarak el koyan polis, M.G. hakkında yasal işlem başlattı.

Lefkoşa ve Mağusa’da uyuşturucu… 2 tutuklu

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde ve Mağusa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece 21.30’da 26 yaşındaki F.D., kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten tutuklandı.

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu kapsamında, askeri yasak bölgeyi ihlal edip kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen F.D.’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 11 gram ağırlığında metamfetamin türü ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulunarak emare alındı.

Gazimağusa’daki operasyon

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün 16.00’da Gazimağusa’da da operasyon yaptı. Operasyon sırasında A.S.K.’nin (E-30) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada, tasarrufunda toplam 35 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 900 TL nakit para bulunarak emare alındı. A.S.K. tutuklandı.

Soybaflı’nın ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Çatalköy’de önceki gün evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Hüseyin Soybaflı’nın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Polis bültenine göre, otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınan Soybaflı’nın ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek.