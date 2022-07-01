Aktunç: Uçak biletlerinin ucuzlatılması yönündeki çalışmalarda önemli yol katedildi

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç BRT’de ‘Haber Kritik’ programına katılarak, uçak bilet fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Aktunç, uçak biletlerinin ucuzlatılması yönündeki çalışmalarda önemli yol katedildiğini söyledi.

Turizm Müsteşarı Aktunç, “Uçak biletleri konusunda oldukça iyi noktaya gelme durumundayız. Önümüzdeki hafta içerisinde Pazartesi, Salı veya hafta içerisinde bayramdan önce uçak biletlerinin fiyatları ile ilgili iyi haber verebiliriz. Hangi noktada olduğumuzu anlatabiliriz. Şu anda çalışmalarda son noktaya gelindi. Türkiye Cumhuriyeti THY bacağındaki çalışmaları biz de KKTC olarak hangi noktalarda sübvansiye vermemiz gerektiğinin çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde bu rakamlar netleşecek. Bu rakamlar üzerinden yol haritamız ortaya çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti kanadının ne tür bir destek olacağı, ne kadar sübvansiye olacağı, bizim devlet olarak nasıl bir destek olacağımız çalışmasını yapıyoruz” dedi.

Uçak bilet fiyatlarından dolayı Avrupa’dan gelen turistlerin yaklaşık yüzde 80’inin Larnaka üzerinden geldiğine işaret eden Turizm Müsteşarı Serhan Aktunç, “Akdeniz çanağında Güney Kıbrıs, İspanya, Türkiye hepsi bunlar bizim rakibimizdir. Biz kendi elimize Rum tarafına para kazandırıyoruz, destek veriyor noktadayız. Bunu Türkiye ve KKTC yetkililerine anlattık. Rakamlarla bunu anlattığımızdan hak verdiler ve daha da işin içine girip, THY bir çalışma yapmaya başlandı. Larnaka bacağını ne kadar indirebilirsek, Ercan bacağını da artırabiliriz” diye konuştu.

Serhan Aktunç, Ulaşımdaki yüksek fiyatlarının eğitim açısından KKTC’yi olumsuz yönde etkileyebildiğini ifade etti.

Uçak bilet fiyatlarında düşüşün ne zaman olabileceğine ilişkin bir soruya ise Turizm Müsteşarı Aktunç, “En kısa sürede uçak biletlerinde bir düşüş olacak. Temmuz’un ilk haftası bazı rakamlar netleşir” dedi.