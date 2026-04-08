“AKSA'ya T&T'ye aflar getirip, yarattığınız açığı emekçinin cebinden kapatmaya çalışıyorsunuz”

Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP - YDP - DP Hükümeti'nin bir transfer ekonomisi yarattığını söyledi; AKSA ve T&T gibi şirketlere vergi afları getirdiğini, bu kapsamda kendi yarattığı açığı emekçinin cebinden kapatmaya çalıştığını söyledi.

"Savaşı bahane edip memleketi savaş alanına döndüren enteresan bir hükümetsiniz" diyen Derya, "Yapacağınızı iddia ettiğiniz tasarrufla ne kadar kaynak oluşturmayı düşünüyorsunuz? Bu soruz haftalardır arkadaşlarım tarafından soruluyor. Hiçbirine yanıt yok. Öngorüsüzlüğünüzü 'öngörülemez' diyerek örtmeye çalışıyorsunuz" dedi.

Derya, "Yasamayı by-pass ederek, kanun hükmünde kararnameler çıkartıyorsunuz. Sürekli olarak yasamanın yetkilerini, yürütme olarak by-pass ediyorsunuz. Bu demokrasilerde olmaz. Otokrasilerde olur" ifadelerini kullandı.

Derya, "Demokrasilerde, seçimle başa gelirsiniz, yasama kendi yetkisini yerine getirir, yürütme olarak siz de onu uygularsınız" dedi.

UBP - YDP - DP Hükümeti'nin ideolojik bir tercihi olduğunu belirten Derya, şöyle devam etti:

"Emekçiyle, dar gelirliyle, yoksulla ilgili herhangi bir vizyonu olmayan bu hükümet transfer ekonomisi inşa etmiş durumda. Kamu kaynaklarını ağa babalarına, büyük sermaye gruplarına transfer ediyor. Vergi afları yapıyor, zarar ettiğini gösterip de kar elde eden şirketlere hesap sormuyor. AKSA'yı başımıza çöreklendiren bu hükümet değil mi?"

Hükümetin hiçbir şekilde halk menfaatine siyaset üretmediğini ifade eden Derya, "Memlekete ganimet üzerinden batıyoruz diyemiyorlar, kılıf uyduruyorlar. Yarattığınız bütçe açığını emekçinin sırtına yüklemeye çalışıyorsunuz. Emekçiden yontarak yapmaya çalışıyorsunuz" şeklinde konuştu.