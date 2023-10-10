"Akşamdan bu yana 21 reçete incelendi, 16'sı sahte çıktı"

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün akşam saatlerinde tutuklanan eczacı K.D., eczacı F.I. ve eczane kalfası Z.P. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların, müşterilerin haberi olmadan sahte reçete yazarak sigortalardan sahtekarlıkla para temin ettikleri iddiasıyla tutuklandıklandıklarını aktardı.

Polis, iki eczacı zanlının biri Gönyeli'de biri de Geçitkale'de olmak üzere iki eczanelerinin bulunduğunu ve iki eczane üzerinden son 8 ayda toplamda 3 bin 275 reçete yazdıklarını aktardı.

Söz konusu reçetelerin 1416'sının daha önce tutuklanan doktor zanlı M.A. tarafında, 1310'unun yine daha önce tutuklanan doktor zanlı F.K. tarafından ve 500'ünün ise dün tutuklanan doktor İ.İ. tarafından yazıldığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlı konumundaki eczacı kalfası ile iligli de detay veren polis, 2 reçetede zanlı Z.P.'ye ait cep telefonu numarasının bulunduğunu, bu konunun da araştırılacağını kaydetti.

Polis, dün aksamdan bu yana 21 ifade alındığını ve 16 reçetenin sahte olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verdi.