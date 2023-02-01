AKSA’da 2 ünite devre dışı kaldı, ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri yeniden başladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, dün devre dışı kalan 3 ünitenin gece saat 22.00’de devreye girdiğini ancak 2 ünitenin bu sabah saatlerinde yeniden arızalandığını kaydetti.

Paşa, havaların soğumasıyla elektrik kullanımının arttığını, tüketimin yükseldiğini belirtti. Yakıt problemi olmadığını, 1.5 aylık stok bulunduğunu ifade eden Paşa, “Yakıt problemimiz yok. 20 günlük yakıtımız var. Teknecik’e yakıt gemisi geldi, 25 gün daha kullanabileceğimiz yakıt geldi” dedi.