Akpınar ziyaretlerini sürdürüyor

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar’ın, temaslarına ve projeleri hakkında bilgi vermeye devam ettiği bildirildi.

DP’den verilen bilgiye göre, projelerini, yeni dönemde değişim, dönüşüm ve insan odaklı yaklaşıma göre hazırladığını belirten Akpınar, Havadis Gazetesi Genel Müdürü Başaran Düzgün’ü ziyaret etti. Ziyarette Akpınar projeleri hakkında bilgiler verdi.

Gün içerisinde temaslarına devam eden Akpınar, Karpaz bölgesindeki halkla de bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Akpınar temaslarında, “Günün sonunda ufkun ötesinin daha da güzel olacağını ve KKTC halkının bunu hak ettiğini” vurguladı.