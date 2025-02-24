AKO GRUP Jant yatırımlarının meyvesini aldı: Yıllık üretim kapasitesini 1 milyona çıkardı

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AKO Grup’un 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan markası AKO Jant, yatırımları ve yenikleri sayesinde üretim kapasitesini 1 milyona çıkardı. İnovasyondaki öncü konumunu sürdürmek isteyen firma kalite alanında da güçlü adımlar attı.

Abdulkadir Özcan A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren AKO Jant, iş gücü ve sürdürülebilir üretim alanlarında yaptığı atılımlarla ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin sahibi oldu. Bu sertifikasyonla ana sanayi otomotiv üreticilerinin OEM tedarikçisi olmaya hak kazanan AKO Jant, üretim hattında uluslararası standartlara uygun Radyal Yorulma Test Cihazı yatırımını da hayata geçirdi. Firma, gerçekleştirdiği yenilikler ve yatırımlar sayesinde yıllık üretim kapasitesini 1 milyon adete çıkardı.

Kalite alanında güçlü adımlar attık

AKO Jant fabrikasındaki yeniliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “AKO Grup olarak, kalite yolculuğumuzun bir gereği olarak AKO Jant fabrikamızda sürekli iyileştirme ve gelişim anlayışı ile hareket ediyoruz. Yeni makine yatırımlarımızla üretim hatlarımızı güçlendirirken, yeni iş birlikleri ile de üretim kapasitemizin ve kalitemizin sürekli artışını sağlamayı hedefliyoruz. Son olarak, üretim-kalite KPI’larımızın benchmark seviyesine çekilmesi hedefi ile güçlü adımlar attık ve önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın AKO Jant fabrikamızın kalite performansına katkılar sağlamasını, gücüne güç katmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte, yıllık üretim kapasitemizi 1 milyona çıkarmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Hafif ticari araçlar, otobüs kamyon grubundaki araçlar ve zirai araçlar için sıvama tekniği ile 15.3 inch’ten 44 inch’e kadar çelik jant üretimi gerçekleştiren AKO Grup, dünya pazarında ticari, zirai, endüstriyel araç üreticileri ve liman ekipmanları üreticilerinin tercihleri arasında yer alıyor. En son teknoloji ile üretilen AKO Jant ürünleri, Güney Amerika kıtasında yer alan Guatemala’dan AB ülkelerine kadar 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.