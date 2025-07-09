AKM’de aile ve çocuk mahremiyeti konuşulacak

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) aile ve çocuk mahremiyetinin konuşulacağı etkinlik düzenliyor.

ZAYDER ile Masal Bahçesi Okul Öncesi Eğitim ve Etüt Merkezi iş birliğinde, aile ve çocuk mahremiyetiyle ilgili farkındalık kazandırmak üzere düzenlenecek etkinlik cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak.

ZAYDER’den verilen bilgiye göre, etkinlikte Psikolog Dr. Linda Fraim konuşmacı olacak.