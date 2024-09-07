Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dahil olduğu "Great Sea Interconnector" projesinin ciddi endişelere neden olduğunu hatırlattı, güneyde bu konuda ciddi tartışmalar olduğuna dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Kıbrıs sorununun varlığı da düşünülerek böylesi bir projeye Türkiye’nin de dahil olması gerektiğini belirtti, “Ada'da aklın yolu bir kez daha birlikte iş yapmayı, çözümü, barışı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Güneyde "Great Sea Interconnector" projesi üzerinde ciddi tartışmalar devam ediyor. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın elektrikte enterkonnekte olması, Kıbrıs'ın AB büyük sistemine bağlanması konusunda hem fizibilite, hem de Türkiye çerçevesinde "jeopolitik riskler" açısından endişeler var.

Türkiye ile KKTC'nin enterkonnekte olmasıyla ilgili olarak da hem fizibilite hem de ENTSO-E üzerinden siyasi-hukuki engel ihtimallerinin yarattığı tartışmalar var.

Bu arada herkes biliyor ki fizibilite ve siyasi/hukuki/jeopolitik riskler açısından en doğrusu, en rasyonel olanı, adanın Türkiye'nin de dahil olduğu şekilde enterkonnekte olması.

Böyle bir proje, hem adanın tamamının ekonomisi, çevresi, arz güvenliği açısından, hem proje maliyetleri açısından, hem de karşılıklı bağımlılık çerçevesinde bölge barışına ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı açısından çok önemli bir fırsat olur.

Bu yöndeki görüşlerimizi birkaç gün önce, Great Sea Interconnector projesine mali destek verecek olan AB yetkililerine de bir kez daha aktardık.

Ada'da aklın yolu bir kez daha birlikte iş yapmayı, çözümü, barışı gösteriyor. Aksinin adanın hem ekonomisine, hem çevresine, hem geleceğine hem de barışa olumsuz etkilerini güneyden, kuzeyden, AB'den, Yunanistan'dan, Türkiye'den rasyonel düşünen herkes görebiliyor.

BM'nin de, AB'nin de, ilgili tüm tarafların da akıldan ve barıştan yana tavır alması çok önemli açılımları da beraberinde getirir. Aksi, çok önemli bir fırsat penceresinin daha pas geçilmesinden başka bir şey değildir!”