Akıncılar’da sigara kaçakçılığı: 2 tutuklu

Akıncılar'da Askeri yasak bölgede kaçakçılık yapan A.A. ve Kıbrıslı Rum M.M. suçüstü yakalandı. Zanlılar PCR testlerinin yapılıp sonucunun beklenmesi üzerinde mahkemeye getirilmediler.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi zanlıların Akıncılar'da işlenen birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girme ve ihlal etme suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis 16 Ocak 2021 tarihinde saat 17.40 raddelerinde Akıncılar’da askeri bölge içerisinde bulunan Bayrak tepe mevkiinde zanlı A.A’nın yönetiminde bulunan cip araç ve arkasında yüklü bulunan Old Holborn marka 50 gr’lık toplam değerleri 11 bin.400 TL olan 30 koli sigara tütünü ile 1. Derece askeri yasak bölge içeresine girip ihlal ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yine zanlı M.M’nin ise ayni bölgede yönetiminde bulunan cip araç ile zanlı A.A.’nın getirmiş olduğu sigara tütünlerini almak için Kıbrıs’ın güneyinden birinci derece askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ettikten sonra söz konusu sigaraları zanlı ile birlikte aracına aktarırken suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis araçlarda bulunan sigara tütünlerinin emare olarak alındığını zanlı A.A’nın tutuklanmasının ardından işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Umut İnan zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.