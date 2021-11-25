Akıncı: Zeytincilik sektörüne gerekli önem verilmelidir

Bafra Zeytin & Zeytinyağları Direktörü Gazi Akıncı “Dünya Zeytin Günü”nü kutlayarak ülkemizde ve dünyada zeytinciliğin önemine vurgu yaptı. Kıbrıs’ta zeytincilik sektörüne gerekli önem verilmesi gerektiğini belirten Akıncı, zeytinin kutsal bir ürün olduğunu üç kutsal kitapta da ismi geçtiğini belirtti.

Akıncı: İç piyasa talebi karşılanmalı ve ihracata odaklanılmalıdır

Yerli zeytinimizin kıymeti bilinerek ağaç sayısı artırılmalıdır diyen Bafra Zeytin & Zeytinyağları Direktörü Gazi Akıncı “Diğer taraftan çakıstes, siyah zeytin ve zeytinyağı üretimi de teşvik edilerek artırılmalıdır. Hem iç piyasa talebi karşılanmalı hem de ihracata odaklanılmalıdır.” dedi.

“Yerli üret, yerli tüket”

Yerli üretim ve tüketim konularına değinen Akıncı, “Üretim ile birlikte öncellikle ürettiğimizi tüketmeliyiz. Üretilen tüketilmez ise üretimin devamlılığı olmaz. Halkımızın bunun bilincinde olması önemlidir. Devletin de ekonomik politikaları bu yönde belirleyerek gerekli fonları sağlaması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Üretimin ve yerli tüketimin dengelenmesi ülkemize ve ekonomimize istikrar getirir” dedi.

Akıncı: İcraatlar yetersizdir

Akıncı, “İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar bir kez daha yerli üretimin önemini ortaya koymuştur. Yaklaşık iki yıldır covid-19 sürecinde yaşadığımız olumsuzluklar ve aynı şekilde kurlardaki aşırı yükselişler dışarıya bağlı olan ekonomimizi çok olumsuz etkilemiştir. Bu süreçlerde zaman zaman yerli üretime destek versekte icraat anlamında çok yol kat edilmemiştir.” dedi.

“Üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur”

Üretmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu belirten Akıncı, yerli üretimde bütün sektörler için aynı hassasiyeti göstermelisi gerektiğini, tarım ve sanayi ürünleri, inşaat sektörü, mobilya sektörü, konfeksiyon sektörü vb. tüm sektörlerde gerekli adımların atılması gerektiğine değindi. Üretimin istihdam sağladığını, katma değeri artırdığını ve ülke tanıtımında da büyük rol sahibi olduğunu belirtti. Üretimin gıda sektöründe kaliteli, doğal, Kıbrıs lezzetine, damak tadına ve kültürüne uygun olması gerektiğinin altını çizerek sözlerine son verdi.