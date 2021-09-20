Akfinans Bank’dan İşyerlerine Hızlı ve Güvenli Ödeme Alma Olanağı 

Akfinans Bank, Cardplus pos cihazı bulunan iş yerlerinde, cep telefonu üzerinden hızlı, güvenli ve kolay ödeme alma olanağı sunan CEP’te POS uygulaması başlattı.

Özellikle cafe-restoran konfeksiyon, eczane, berber ve kuaför, kuyumcu, çiçekçi gibi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tercih ettiği bu uygulama ile 7/24 tahsilat yapılabildiği gibi, iş sahibi banka işlemlerini rahat ve kolay takip edebiliyor. Türkçe, İngilizce ve Rusça dil seçenekli menüsü, kolay kurulumu, düşük maliyetli oluşu ve en önemlisi 3D secure ile güvenli ödeme olanağı sunması nedeni ile Cardplus ve Akfinans Bank ile çalışan birçok iş yeri uygulamayı hemen başlattı.

Yaklaşık 1.5 yıldır devam eden pandemi ile mücadele sürecinde temas etme endişesi yaşamadan alış veriş yapabilmeye olanak tanıyan Cardplus’ın geliştirdiği CEP’te POS uygulamasından on-line uzaktan satış yapan işletmeler de rahatlıkla yararlanabiliyor.

Pos cihazlarının zaman zaman yarattığı teknik sıkıntıları minimuma indiren, kullanım ücreti bulunmayan Cardplus Cep’te POS uygulamasını hizmet olarak tüketiciye anında sunan Akfinans Bank bu yıl içinde başlattığı teknoloji bankacılığına yatırım hamlesini sürdürecek.