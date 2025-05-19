AKEL’den Hristodulidis’e “küçük siyaset” eleştirisi

AKEL’in, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’e “küçük siyaset” yaptığı ve 2028 yılındaki seçim için propagandalara başladığı eleştirisinde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundan bahsetmeden, su sorunu ile “yeşil vergi” uygulaması konusunda açıklamalarda bulunduğunu ve bu çerçevede AKEL’e yüklendiğini; AKEL’in de bu açıklamalar üzerine yanıt vererek Hristodulidis’i “küçük siyaset” yapmakla suçladığını yazdı.

Habere göre AKEL, Hristodulidis’in, AKEL’in “yeşil vergi” uygulaması konusunda hükümete baskı yapmadığı yönündeki iddiasını reddederek, bu konuda yapılan birçok açıklama ve eylemin ardından hükümetin geri adım attığına işaret etti.

AKEL, Hristodulidis’in siyasetle ilgili küçük hesaplar yapmaktan ve 2028’deki seçim için propagandadan vazgeçmesi gerektiğini kaydederek, bu çerçevede aşırı sağ ELAM’a bile göz yumduğunu belirtti.