AKEL Başkanlık seçiminde Mavroyannis’i destekleme kararı aldı
AKEL’in bugün gerçekleştirilen kongresinde, 2023’te yapılacak Başkanlık seçiminde eski müzakereci ve bağımsız Başkan adayı Andreas Mavroyannis’in desteklenmesi kararı alındı.
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AKEL’in bugün gerçekleştirilen kongresinde, 2023’te yapılacak Başkanlık seçiminde eski müzakereci ve bağımsız Başkan adayı Andreas Mavroyannis’in desteklenmesi kararı alındı.
Güneydeki haber kaynakları, 890 kongre üyesinin (yüzde 90) Mavroyannis’in desteklenmesi, 99 kongre üyesinin de (yüzde 10) desteklenmemesi yönünde oy kullandığını duyurdu.
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Etiketler : akel, Andreas Mavroyannis