Akdoğan’da ev küle döndü

Akdoğan’da sabahın erken saatlerinde Kemal Lord’a ait evde çıkan yangın kontrol altına alınamayarak, dakikalar içinde küle döndü.

Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri ve Akdoğan Belediyesi tarafından yapıldı. Belediye’ye ait su tankerinin ‘mahkemelik’ olmasından ötürü traktörlerle su taşınan yangına, Vadili Belediyesi de müdahale etti.

Yangının çıktığı mahallede evlerin çok yakın olması, bölgede büyük korkuya neden oldu.

Köylülerin akdoğan ve Vadili Belediyesinin çabaları sonucu söndürülen yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye 45 dakika sonra geldi…

YENİDÜZEN’in görgü tanıklarından edindiği bilgilerde, itfaiye olay yerine 45 dakika sonra geldi. En yakın Geçitkale köyünde bulunan İtfaiye, yangına 45 dakika sonra gelebildi. Kemal Lord‘a ait ev tamamen küle dönerken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına katıldı. Polisin çıkan yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 08:30 sıralarında, Akdoğan'da sakin Şerife Lord, ikametgahının mutfağında yanmakta olan ocak üzerindeki tencerenin sıcak olması nedeniyle, tencere saplarını peçete ile tuttuğu sırada peçetenin alevlenmesi neticesinde yangın meydana gelmiştir. Yangın, polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Vadili Belediyesine ait su tankeri ve çevre sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgahın mutfak, banyo- tuvalet kısmı tamamen diğer odalardaki eşyalar ise kısmen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir."