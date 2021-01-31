Akdoğan'da 5 pozitif vaka

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif köyde 5 pozitif vakanın ve çok sayıda temaslının olduğunu açıkladı.

Latif'in açıklaması şöyle:

"Bölge ve belde halkım yine başladığımız yere döndük ne yazık ki, an itibarı ile 5 pozitif ve çok sayıda temaslıları bulunuyor beldemizde... Bundan dolayı haftaya yine yoğun bir covitli gündemle giriyoruz... Bundan dolayı MASKE, MESAFE VE HİJYENE dikkat edelim... Sağlıktan başkası YALAN..."