Akdoğan Sağlık Merkezi'nde antijen testleri yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi’ne giderek, merkezde yapılmaya başlanan antijen hızlı testleri için yapılan hazırlıkları inceledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sağlık Bakanı Ünal Üstel burada yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana hastanelerde ve sağlık merkezlerinde altyapı çalışmaları yaparak hizmet kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti.

Bununla birlikte pandemi sürecinin de iyi yönetilmesi için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Bakan Üstel, aşılama çalışmaları yanında Covid-19 testlerine de hız verildiğini kaydetti.

12.00-15.00 saatleri arasında test yapılabilecek

Bundan böyle Akdoğan Sağlık Merkezi’nde hızlı antijen testlerinin yapıldığını dile getiren Üstel, bugünden itibaren Akdoğan Sağlık Merkezi’nde hafta içi 12.00-15.00 saatleri arasında antijen test yapılacağını belirtti.

Üstel, Akdoğan beldesinin nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurarak hızlı testlerin bölgede yapılmasının önemine vurgu yaptı. Testlerin aşılı kişilere ücretsiz, aşısızlara ise ücretli yapılacağını belirten Üstel, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Çağa: "Vatandaşa daha iyi hizmet vermenin amaçlanıyor"

Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Çiğdem Çağa da incelemenin ardından açıklamada bulunarak, merkezde aşı çalışmalarıyla birlikte ihtiyaç duyulan antijen testlerinin de başlanacağını vurguladı.

Çağa, merkezde gerekli altyapı düzenlemelerinin de yapılarak vatandaşa daha iyi hizmet vermenin amaçlandığını söyledi.