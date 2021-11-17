Akdoğan Posta Şubesi’nde 1 çalışan Covid-19
Akdoğan Posta Şubesi’de, 1 çalışanın kovid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 17-19 Kasım tarihleri arasında kapalı olacağı duyuruldu.
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Akdoğan Posta Şubesi’de, 1 çalışanın kovid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 17-19 Kasım tarihleri arasında kapalı olacağı duyuruldu.
Posta Dairesi Müdürlüğü, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Posta Dairesi Akdoğan Posta Şubesi, bir personelin kovid testinin pozitif çıkması nedeniyle 17-19 Kasım 2021 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Posta hizmetinden yararlanmak isteyen bölge vatandaşları, Vadili Posta Şubesi’nden işlemlerini gerçekleştirebilir.
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