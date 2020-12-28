Akdoğan köyünde pozitif vaka 13’e yükseldi

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Akdoğan köyünde yaşanan son gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Latif, köyde pozitif vaka sayısının 13’e yükseldiğini endişelenecek bir durum olmadığını ifade ederek, “Pozitifleşen hasta karantinadaki hastalarımız. İki köylümüz ilaç tedavisi alarak bu süreci geçiriyor” dedi.

Maske, mesafe, hijyen…

Başkan Ahmet Latif, pandeminin içinde bulunduğumuz ve hastalığın yaygınlaşma sürecinin bilincinde olarak yılbaşı yemeklerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Latif, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak 2020’nin bitimine sayılı günler kala herkesin önce kendini sonra ailesini koruyarak daha bilinçli davranmasını istedi.