Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu uluslararası halk dansları yarışmasında birinci geldi

Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Uluslararası 9’uncu Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasında birinci geldi.

Türkiye İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 9’uncu Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasına katılan, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi, Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu birinci geldi.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC, Gürcistan, Azerbaycan, Kolombiya, Arjantin, Kazakistan, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Panama gibi 10 ülkenin katılımıyla iki ayrı gecede gerçekleşen yarışmada, 5 kişiden oluşan uluslararası değerlendirme jürisi yer aldı.

KKTC grubu jüriden aldığı yüksek puanlarla Altın Mobilya’nın sahibi oldu.

Yarışma sonucu KKTC birinci, Gürcistan ikinci, Panama üçüncü gelirken, Kazakistan grubu da özel ödül aldı.

Kıbrıs’ın kuzeyini temsilen yarışmaya katılan Gençlik Dairesi Akdoğan Gençlik Merkezi AKGEM Halk Dansları Topluluğunu, eğitmen ve koreografi Zeki Tuncelli ile Akdoğan Gençlik Merkezi Sorumlusu Mukkaddes Serdengeçti, eğitmen yardımcıları Cemre Çiftiçi ve Çise Kardan ile birlikte 28 kişilik bir kafile temsil etti.

Yarışmadan şampiyonlukla dönen Gençlik Dairesi Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları topluluğu ekibi, festivale katılmalarında maddi ve manevi destek veren sponsorlara, yarışmada ülkelerini temsil etme olanağını sağlayan Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’ya, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu’na ve Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu da kazanılan birincilikten ötürü eğitmen ve dansçıları tebrik ederken uluslararası bir yarışmada gençlerin ülkelerini en iyi şekilde temsil ederek harika gösteriler gerçekleştirdiklerini kaydetti.