Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem sebebiyle il genelinde olumsuz bir durumun iletilmediğini aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem Muğla’nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Saat 01.51’de gerçekleşen depremin derinliği ise 20,41 olarak ölçüldü. Deprem, Muğla genelinde ve çevre illerden de hissedildi.

Muğla Valisi Akbıyık: Olumsuz bir durum intikal etmedi Muğla Valisi İdris Akbıyık, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Deprem ile ilgili taramaların devam ettiğini ancak şuana kadar ulaşan olumsuz bir durum bildirilmediğini söyledi